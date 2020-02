NE LAISSEZ PAS DORMIR VOTRE ARGENT !

C’est fait. Depuis le 1er Février, le taux du livret A est descendu à 0.50%. Cela ne va pas empêcher les ménages Français de continuer à les remplir. En 2019, le livret A et son cousin le Livret de Développement Durable et Solidaire ont atteint un encours record. 400 milliards d’€. Mais le plus surprenant, c’est le record d’un placement qui ne devrait pas en être un : vous stockez plus de 600 milliards d’€ en liquide et sur vos comptes chèques.

Et, évidemment, cela ne rapporte rien ! C’est totalement aberrant.

Je comprends que les épargnants Français n’aiment pas le risque. C’est leur droit. Mais laisser dormir des centaines de milliards d’€ qui ne rapportent rien alors que les fonds euros des assurances-vie peuvent encore rapporter près ou plus de 2% n’est pas acceptable.

N’écoutez pas ceux qui vous disent que « l’assurance vie ne rapporte rien », ils confondent « assurance vie » et « fonds euros » et ils se trompent : les fonds euros rapportent certes moins qu’avant mais ils rapportent toujours plus que zéro.

Et un conseil : choisissez des contrats d’assurance vie sans droits d’entrée !

Le 03 février 2020